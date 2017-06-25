Велосипед на солнечных батарейках показал Назарбаеву князь Монако на выставке EXPO

Астана. 25 июня. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил национальный павильон Княжества Монако совместно с князем Альбером II на выставке EXPO-2017, сообщила пресс-служба президента РК.

​«В ходе посещения национального павильона Монако главе государства были представлены экспозиции, раскрывающие проблемы энергетического перехода к зеленой экономике, а также лучшие практики, применяемые в княжестве», — говорится в сообщении на сайте Акорды в воскресенье.

«Президент Казахстана ознакомился с инсталляцией «Отображение будущего», макетом проекта по расширению территории Монако, секцией «Зеленая лаборатория» и другими экспозициями, в том числе велосипедом, работающим на солнечной энергии», — отмечается в сообщении.

Как поясняется, в павильоне Княжества Монако представлены экспозиции, показывающие решения по расширению территории княжества путем строительства 6 га на море к 2025 году, проекты в области экоустойчивости и экомобильности.

В завершение посещения павильона княжества Н. Назарбаев оставил запись в книге почетных гостей и показал Альберу II национальный павильон Казахстана «Нур Алем». Там лидеры двух стран ознакомились с методом подземного скважинного выщелачивания урана, интерактивным макетом термоядерного реактора «Токамак» и другими экспозициями, посвященными культуре и истории Казахстана.