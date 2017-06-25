В результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане погибли 140 человек

Алматы. 25 июня. КазТАГ — 140 человек погибли, еще 40 пострадали в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур в Пакистане, сообщают российские СМИ.

В информациях поясняется, что местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие из них находятся в критическом состоянии, приводится информация телеканала Geo Tv.

По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания и последующего взрыва.

Огонь распространился и охватил десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. Телеканал отмечает, что в результате случившегося погибли, по меньшей мере, 140 человек. Еще около 40 были доставлены в больницы с сильными ожогами 70% тела, многие из них находятся в критическом состоянии.

Пожар удалось локализовать, однако движение по трассе все еще не восстановлено.