Около 2 млн человек примут участие в выборах президента Монголии

Алматы. 25 июня. КазТАГ — Подготовка к выборам президента Монголии завершена, для участия в голосовании зарегистрированы 1,98 млн человек, сообщает ТАСС.

«Подготовка к выборам полностью завершена, 25 тыс. чиновников будут работать в период выборов. Голоса будут подсчитываться автоматически, однако 50% бюллетеней после выборов будет пересчитаны вручную», — сказал руководитель генерального избирательного комитета Чойнзонгийн Содномцэрэн на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, 10-11 июня за рубежом досрочно проголосовали 66,8% из 7,2 тыс. зарегистрированных избирателей. «Запечатанные конверты с результатами (досрочного голосования) будут вскрыты после 22.00 часов 26 июня», — добавил он.

Нынешняя избирательная кампания стартовала 6 июня 2017 года. У действующего главы государства Цахиагийн Элбэгдоржа, представляющего Демократическую партию (ДП), в 2017 году заканчивается второй президентский срок, поэтому он не сможет вновь выставить свою кандидатуру.

За пост главы государства поборются 3 кандидата: Миеэгомбын Энхболд (Монгольская народная партия, МНР, до 2010 года — Монгольская народно-революционная партия), Халтмаагийн Баттулга (ДП) и Сайнхуугийн Ганбаатар (Монгольская народно-революционная партия, МНП).

Президентом становится претендент, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то в течение двух недель должен пройти второй тур выборов. В истории современной Монголии второй тур ни разу не проводился.