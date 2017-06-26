Народные новости. 26 июня 2017 г.

Жизнь 24 0
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях

Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.

Теперь “Народные новости” мы предлагаем создавать вам. Пишите их сами здесь, в комментариях. Мы не будем их редактировать. Конечно, модерация останется – мы удалим те сообщения, которые могут вызвать судебные преследования, а также те, которые новостями не являются.

Каждый день мы будем выкладывать этот текст, а вы – публикуйте свои новости в комментариях.

Вы также можете использовать фото- и видеоматериалы. Фотографии вы можете подгружать непосредственно в комменатриях. А для размещения видео есть специальные сайты, например, www.youtube.com. После размещения, Вы можете поставить в комментариях ссылку на свое видео.

И еще раз — здесь должны быть только новости и реакция на них. Все остальные комментарии будут удаляться, причем это будет — “удаление без следа”.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Народные новости. 12 июня 2017 г.
  2. Народные новости. 15 июня 2017 г.
  3. Народные новости. 7 июня 2017 г.
  4. Народные новости. 14 июня 2017 г.
  5. Народные новости. 22 июня 2017 г.

Новости партнеров

Загрузка...