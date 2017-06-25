Президент Казахстана поздравил соотечественников с праздником Ораза айт

Астана. 25 июня. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев по случаю праздника Ораза айт, сообщила пресс-служба президента РК.

«Поздравляю вас с наступлением праздника Ораза айт! Он символизирует собой завершение важного для всех мусульман месяца Рамазан. Ценности миролюбия, сострадания и братства, исконно присущие исламу, особенно зримо проявляют свой глубокий смысл в эти светлые дни», — говорится в сообщении на сайте Акорды в воскресенье.

«В Ораза айт высказываются искренние пожелания и совершаются благие деяния, чтобы каждый смог почувствовать теплоту человеческого общения и заботу окружающих его людей. Добрые мысли и благородные поступки способствуют усилению взаимопонимания в обществе, укреплению дружбы и сплоченности нашего народа. Это главный залог дальнейшего стабильного и уверенного развития нашей страны», — подчеркнул Н.Назарбаев.

Президент пожелал всем казахстанцам здоровья, благополучия и счастья.

«Пусть единство и согласие всегда наполняют наши сердца энергией мира и созидания!» — заключил глава государства.