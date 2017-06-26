Астана. 26 июня. КазТАГ — 4 дня отдохнут казахстанцы на День столицы.
«В соответствии с п.3 ст.85 Трудового кодекса РК и в целях рационального использования рабочего времени премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства РК о переносе дней отдыха в текущем году», — говорится в документе, опубликованном в январе этого года на сайте премьер-министра.
Так, согласно постановлению, день отдыха с субботы 1 июля переносятся на пятницу 7 июля 2017 года. В результате, выходными днями будут 6, 7, 8 и 9 июля.comments powered by HyperComments