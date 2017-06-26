Астана. 26 июня. КазТАГ — 4 дня отдохнут казахстанцы на День столицы.

«В соответствии с п.3 ст.85 Трудового кодекса РК и в целях рационального использования рабочего времени премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства РК о переносе дней отдыха в текущем году», — говорится в документе, опубликованном в январе этого года на сайте премьер-министра.