Казахстанско-российские учения по безопасности движения авто в опасных условиях пройдут в ноябре в РК

Петропавловск. 26 июня. КазТАГ — Российско-казахстанские учения по безопасности движения автотранспорта в опасных условиях планируется сделать традиционными, сообщил ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор, г.Новосибирск) Дмитрий Тулеев.

«На территории Казахстана такие учения пройдут 22-24 ноября в Усть-Каменогорске», — сказал он на рабочей встрече руководства Росавтодора и дорожной отрасли Казахстана.

Как отметил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, повестка для обсуждения взаимно интересных вопросов для дорожной отрасли Казахстана и России «очень велика».

«Это и сопряжение федеральных трасс Российской Федерации и автомобильных дорог Казахстана, которые ведут к пунктам пропуска на границе. Это и развитие автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Это и совместные учения наших подрядных организаций, потому что особенно в зимний период, когда выпадают обильные осадки в виде снега, пользователи автомобильных дорог, попадая в трудную ситуацию, должны иметь возможность получения своевременной помощи», — сказал Р.Старовойт.

Аналогичные совместные учения казахстанских и российских дорожников прошли в 2016 году в России.

«В плане учения была отработка организации взаимодействия при угрозе возникновения ЧС на приграничных участках сопредельных государств, закрепление теоретических знаний и совершенствование практических навыков, обеспечение полной и качественной отработки всех учебных задач», — проинформировал глава Сибуправтодора.

Он пояснил, что в рамках подготовки к учениям руководители Росавтодора и федерального управления автодорог «Сибирь» совместно с казахстанскими коллегами и представителями служб экстренного реагирования согласовали вопросы оперативного взаимодействия в кризисных ситуациях на дорогах.