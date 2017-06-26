«Нельзя Казахстану пренебрегать богом данными энергоресурсами, а нужно заняться производством продуктов из них». «Фейковые новости представляют опасность для Казахстана». «Почему казахи не богатеют или нескончаемая ярмарка тщеславия»

Сетевой Казахстан. 26 июня 2017г.

AZATTYQ . ORG . «Курултай казахов: призывы, обещания и задержания» — На проходящем в Астане Всемирном курултае казахов заместителем главы Всемирной ассоциации казахов избран Заутбек ТУРИСБЕКОВ. Нурсултан НАЗАРБАЕВ, выступивший с речью на курултае, призвал не затягивать с переходом казахского языка с используемой сейчас кириллицы на латиницу. Он предложил создать фонд «Отандастар» для поддержки живущих за рубежом казахов и вернувшихся на историческую родину репатриантов, выступив вместе с тем за переезд офиса Всемирной ассоциации казахов из Алматы в Астану.

SAYASAT . ORG . «Максим Споткай: Северные соседи болезненно реагируют на любые национальные вопросы» — Завершился всемирный курултай казахов. Событие не нашло отклика в СМИ, считают наблюдатели. В ходе мероприятия сменилось руководство всемирной ассоциации казахов. Вместо Талгата МАМАШЕВА первым заместителем председателя организации стал Заутбек ТУРИСБЕКОВ. Главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» Максим СПОТКАЙ в интервью о смене руководства организации, росте казахскости в госполитике Казахстана и министерстве по делам оралманов.

TIME . KZ . «Даёшь стране газу!» — Весьма интересным получилось 30-е, юбилейное заседание совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте Казахстана. Председатель правления ПАО “Сбербанк России” Герман ГРЕФ не стал зачитывать подготовленный заранее доклад, довольно сумбурно объяснив: предыдущие спикеры уже выразили его мысль. Герман Оскарович перешел сразу к советам Нурсултану НАЗАРБАЕВУ. Они сводились к тому, что нельзя Казахстану пренебрегать богом данными энергоресурсами, а нужно заняться производством продуктов из них. Кроме того, считает российский банкир с казахстанскими корнями, назрела тотальная цифровизация государственных услуг и переход на новые технологии в государственном управлении (сейчас это называется диджитализацией и блокчейном). И только после этого можно сократить госаппарат, избавившись от “избыточных” чиновников.

«Шериф, ты всё ещё в седле?!» — Глава местной полиции Шымкента подполковник полиции Данияр МЕЙРХАН в последнее время стал настоящим виртуальным героем. Его верные фанаты все выше поднимают своего кумира на щит, с такой же силой разносят в хлам инакомыслящих. Сам “тостуемый”, к его чести, участия в виртуальных побоищах не принимает. Зато регулярно подбрасывает информационные щепки в костер, раздуваемый адептами. Последний вброс был особенно мощным. Шериф Шымкента поведал, что ему угрожает очень важный чин.

KAPITAL . KZ . «Даурен Абаев: Фейковые новости представляют опасность для Казахстана» — Министр информации и коммуникаций РК Даурен АБАЕВ, выступая на Евразийском медиа-форуме, отметил, что одна или две «фейковые» новости не сделают погоду ни в одной стране мира. Однако следует опасаться системы, при которой эти «фейковые» новости будут поставлены на поток. Особенно, это таит угрозу для таких молодых стран как Казахстан.

EXCLUSIVE . KZ . «Интернет-блокада» — С начала года в Казахстане заблокированы более 30 тысяч сайтов и, как следствие, стали недоступными почти 200 тысяч различных материалов. Основная доля попавших в опалу ресурсов приходится на порноиндустрию, пропаганду терроризма, экстремизма, жестокости, насилия, суицидов. Многие из них были размещены на YouTube и «ВКонтакте». Кроме того, экспертиза выявила 527 сайтов радикально-религиозного содержания.

INFORMBURO . KZ . «Как не стать жертвой фейковых рассылок по WhatsApp» — Распространение фейковой информации считается серьёзным преступлением, так как оно может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия. Особенно это касается случаев, связанных с ложными сообщениями о чрезвычайных ситуациях: наводнениях, землетрясениях и прочих стихийных бедствиях, которые могут вызвать массовую панику. Согласно статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок: от 1 до 10 лет.

365 INFO . KZ . «Социальные сети в Казахстане: Instagram для молодежи, «Одноклассники» для пенсионеров» — Это может показаться странным, но Facebook проигрывает в битве соцсетей в Казахстане. Компания «АСТ Казахстан» провела исследования и доказала это достаточно убедительно.

В целом рейтинг популярности социальных сетей в Казахстане выглядит следующим образом (с указанием долей пользователей): ВКонтакте — 43%. Одноклассники — 34%. Instagram — 31%. Мой Мир — 21%. Facebook — 19%

Twitter — 5%. Другие — 3%.

«Ребенок попал в полицию: что нужно знать родителям» — За что могут задержать несовершеннолетнего, сколько он может находиться в неволе и должен ли что-то подписывать в отсутствие взрослых?

SPUTNIKNEWS . KZ . «Убийства и ложь, отвага и помощь — из чего состоит жизнь следователя» — Ежегодно в течение десяти лет 23 июня в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов. Сотрудник следственного управления департамента внутренних дел Астаны, старший лейтенант Максат САБИТБЕК в детстве был обычным мальчишкой, которого, как и многих других, привлекала работа полицейских. Сегодня его работа — раскрывать преступления, совершенные против личности, то есть хулиганства, изнасилования, убийства и преступления против собственности.

IA — CENTR . RU . Сергей РЕКЕДА – «5 неудобных вопросов об освещении евразийской интеграции» — Медийное освещение евразийских интеграционных процессов на сегодняшний день остается одной из проблемных составляющих развития ЕАЭС. Проблему эту сложно решить, не ответив на ряд вопросов. Плохие журналисты или нет информации? Что такое ЕАЭС? Где государственная поддержка? ЕАЭС не интересен бизнесу? Видим ли мы друг в друге союзников?

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «Гражданское общество и демократия в Казахстане: проблемы и виновные» — Надо учесть, что объективно развитие демократии и гражданского общества зависит от таких факторов как экономика и структура занятости в отдельно взятом регионе, а не от личных качеств и намерений каких-либо активистов.

Для дальнейшего развития гражданского общества необходимо убирать ограничения в законодательстве, которые позволяют исполнительной власти контролировать представительную.

В реальности даже при скромном функционале и действующих условиях можно добиться многого, особенно если знать, как работает система власти в стране.

CARAVAN . KZ . «Медстрахование: “Не все так гладко и сладко будет в ближайшее время”» — Медицинское страхование повысит качество лечения. Главное – найти баланс между экономией и качеством. Так считает представитель Бостонской детской больницы (США) и польских университетов по международным отношениям, приглашенный профессор Казахстанского национального медицинского университета Конрад ЮШКЕВИЧ.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Почему казахи не богатеют или нескончаемая ярмарка тщеславия» — За какие-то 20 лет Казахстан превратился в страну показного изобилия, проведения всевозможных пышных торжеств, тоев, похорон! Чиновники, бизнесмены, знаменитости ввели моду на проведение увеселительных мероприятий на «миллион долларов» или похорон по «высшему разряду» – у каждого свой «пантеон». Эти люди, которые должны по идее подавать пример экономии и культуры общей массе, наоборот, заражают народ своими барскими замашками. Неудивительно, что в последние годы появилась «мода» отмечать выпускной школьный вечер в роскошных ресторанах с лимузинами.

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