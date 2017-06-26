Алматы. 26 июня. КазТАГ — 9 моренных озер в окрестностях Алматы представляют наибольшую опасность в текущем году, сообщила пресс-служба городского ДЧС.
«В окрестностях Алматы расположены 36 моренных озер, 17 из которых определены как прорывоопасные, при этом наибольшую опасность в текущем году представляют 9 озер», — сообщили в департаменте в понедельник.
Также в ДЧС отметили, что в этой связи составлен график их опорожнения и открыто 8 высокогорных сезонных и 9 постоянных постов в бассейнах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы.
«Для проведения превентивных мероприятий по опорожнению моренных озер до безопасного уровня планируется произвести при помощи насосов повышенной производительности, мощностью 400 куб.м в час, что в разы повысит эффективность понижения уровня воды до безопасного», — добавили в ДЧС.comments powered by HyperComments