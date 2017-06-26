Доля казавтопрома на внутреннем рынке возросла до 33,7%

Экономика 73 0
С начала года в Казахстане произведено 6 950 автомобилей на сумму 43,4 млрд тенге. Инфографика

КазАвтоПром

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