Доля казавтопрома на внутреннем рынке возросла до 33,7% 26.06.2017 16:00 Экономика 73 0 С начала года в Казахстане произведено 6 950 автомобилей на сумму 43,4 млрд тенге. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: Доля квазигосударственного сектора в экономике Казахстана продолжает расти Доля казахстанского бизнеса в нефтесервисе 3-х крупных операторов РК составляет всего треть Число жертв взрывов на рынке в Пакистане приблизилось к 60 Объемы торгов в паре рубль-тенге на валютном рынке увеличились на 33% в мае Рынок ипотеки стремительно уменьшается — за месяц сектор потерял 12% своего объема