АБР окажет содействие Казахстану по проектам реабилитации ирригационных каналов

Астана. 26 июня. КазТАГ — Представители Азиатского банка развития (АБР) и Национального управляющего холдинга (НУХ) «КазАгро» провели в Астане встречу и выразили готовность к расширению сотрудничества по развитию агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана, сообщила пресс-служба холдинга.

Как отмечается, основным предметом обсуждения сторон стал широкий спектр актуальных вопросов, связанных с развитием сельского хозяйства РК и финансированием проектов в отрасли.

«В ходе встречи делегация АБР предложила содействие и детальное обсуждение по вопросам (госпрограммы – КазТАГ) приватизации дочерних компаний холдинга, проектам реабилитации ирригационных каналов и созданию торгово-логистических центров в Казахстане», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Кроме того, речь шла о таких инициативах, как финансирование частного сектора по проектам в сфере АПК через фондирование «КазАгро», разработка совместной с АБР программы поддержки и развития предпринимательства в сельской местности, что предполагает разработку методологии финансирования и внедрения данной методологии через частные финансовые организации.

Также речь шла о совместном финансировании крупных инвестиционных проектов и инфраструктуры в целях развития продовольственного пояса страны.

Помимо этого банк на предмет технической поддержки рассмотрит разрабатываемую НУХ «КазАгро» новую модульную систему фондирования организаций микрокредитования, которая позволит повысить их эффективность, отмечается в информации.

АО «НУХ «КазАгро» реализует государственную политику по развитию АПК Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят: АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».

Деятельность АБР, головной офис которого находится в Маниле, направлена на снижение уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции. Банк создан в 1966 году. Членами АБР являются 67 стран.