Алматы. 26 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова . В Алматы поздравили лауреатов премии Союза журналистов Казахстана 2017 года.

«В этом году поступило 80 работ, мы ничего не сортировали, но так получилось, что ровно 40 работ были на казахском языке и 40 – на русском. Жанры самые разные, больше всего газетных и журнальных публикаций, поменьше телевизионных и радиопередач. Было очень много высококачественных работ, но главным критерием отбора были профессионализм в тематике, в жанре, профессиональное отношение к журналистике», — сказала врио председателя правления Союза журналистов Казахстана Тамара Калеева в понедельник.

При этом она отметила, что, несмотря на временное отсутствие председателя правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева, более 100 человек вступили в союз.

«Несмотря на временное отсутствие Сейтказы Матаева, Союз журналистов продолжает работать, и нам очень приятно, что союз, как общественная профессиональная организация, по-прежнему пользуется доверием и поддержкой журналистов. За последние 5 месяцев 105 человек самого разного возраста из самых разных регионов вступили в союз журналистов. Это была инициатива как редакций, так и отдельных людей. С начала года 19 человек получили звания почетного журналиста Казахстана, и сегодня мы присваиваем это звание еще 16 журналистам», — сообщила Т.Калеева.

В завершение торжественной церемонии лауреаты премии Союза журналистов, журналисты, награжденные почетными грамотами, и другие участники мероприятия записали видеопоздравление с профессиональным праздником для Сейтказы и Асета Матаевых, а также для Жанболата Мамая.