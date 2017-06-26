Цены на нефть могут просесть до $30 за баррель — эксперт

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Зарубежные эксперты призывают инвесторов избегать нефти и энергетического сектора, сообщает информационно-аналитический портал «Нефть России».

Так, портфельный менеджер в Washington Crossing Advisors Чад Морганландер заявил, что фундаментальные факторы с годами стали слабее в отношении сырьевого товара.

«Мы рассчитываем на снижение цен на нефть в течение следующих 18-24 месяцев», — сказал он, добавив, что это обусловлено технологическими изменениями в отрасли сланцевой нефтедобычи и ростом солнечной энергии как источника беспокойства по поводу будущего сырой нефти.

Учитывая, что он предвидит ускорение изменений в этой отрасли, Ч.Морганландер говорит, что нефть может упасть до минимумов, которые не были отмечены с 2016 года.

«Я бы не удивился, увидев, что цены на нефть упадут примерно до $30 в течение следующих 12 месяцев, поэтому я бы вообще избегал этого сектора», — порекомендовал он.

Главный стратег IITrader Билл Барух отметил, что в последнее время наблюдается рост чистых коротких позиций по фьючерсам на нефть.

Для тех, кто ориентируется на короткие позиции по нефти, Б.Барух предлагает подождать с продажей, «пока цены поднимутся до уровня $44-45».

Нефть выросла примерно на 20% в год на сегодняшний день и находится на пути к самой худшей неделе 2017 года, отметили аналитики в минувшее воскресенье.

По итогам торгов за 23 июня средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в августе составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $45,54 (+0,32)/барр.

Средневзвешенная стоимость августовских фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $43,01 (+0,27)/барр.