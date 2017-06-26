Глава МНЭ посетовал на недостатки статистики, комментируя вопрос об уровне зарплат в Казахстане

Астана. 26 июня. КазТАГ — Отвечая на вопрос об уровне зарплат в Казахстане, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов посетовал на недостатки статучета, передает корреспондент КазТАГ.

«Статистика — такая наука, которая оперирует средними величинами. И для того, чтобы понимать «температуру» по всей стране или по региону, используется среднее, будь то зарплата, подушевой доход, располагаемые доходы. К сожалению, у нас есть зарплаты в 1-1,5 млн тенге, есть меньше 100 тыс. тенге, а статистика учитывает их как среднюю», — сказал Т. Сулейменов на отчетной встрече с населением в понедельник, комментируя вопрос о том, почему средняя зарплата в РК равняется Т140 тыс., тогда как реальные у большинства населения колеблются от Т50 тыс. до Т120 тыс.

При этом министр заметил, что «чем меньше коэффициент отклонения, тем лучше, это говорит о равенстве в стране».

«Согласен, нам надо подумать, чтобы вводить не только средние величины, но и медианные, также брать посекторально, не только среднюю зарплату по стране, но и по сегментам разделять», — добавил Т. Сулейменов.

Он считает, что этот вопрос необходимо проработать с комитетом по статистике. При этом Т. Сулейменов подчеркнул, что «статистика у нас нормальная, но это не мешает прорабатывать дополнительные аспекты статистической методологии».