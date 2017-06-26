Астана. 26 июня. КазТАГ — Неустойчивая погода прогнозируется на большей части Казахстана в ближайшие три дня, сообщает РГП «Казгидромет».

«Смещающиеся атмосферные фронты будут удерживать неустойчивую погоду в Казахстане. Поэтому в большинстве областей республики местами ожидаются грозовые дожди, град и сильный порывистый ветер 15-25м/с. Температура воздуха ожидается преимущественно близкой и местами выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане завтра пройдет временами дождь, гроза, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с, температура воздуха днем +24+26 градусов. В среду и четверг погода будет ясная, воздух прогреется до +32 градусов.

В Алматы синоптики прогнозируют временами дождь, ветер 2-7 м/с, воздух прогреется до +32 градусов.