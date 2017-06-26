Астана. 26 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 38 кандидатов в депутаты сената парламента РК, сообщил заведующий отделом организации избирательного процесса Максатхан Анапин.

«Первоначально претендентов было намного больше 89 человек. На втором этапе во время регистрации их осталось уже всего 52 человека. Однако цифра, которая вошла в бюллетени, — 38 кандидатов. За этот период по личному заявлению ушли кандидаты. То есть они передумали. Из них изберут 16 депутатов, и они заменят 16 действующих сенаторов, чьи полномочия истекают», — сказал М. Анапин в ходе пресс-конференции в Центризбиркоме в понедельник.

Он напомним, что участие в голосовании 28 июня примут 3293 выборщика.

По его словам, наибольшее количество выборщиков в Алматинской области — 333, в Восточно-Казахстанской области — 318 и в Южно-Казахстанской области — 312. Наименьшее количество выборщиков в городе Астана и Алматы, соответственно 25 и 36.

В ЦИК сообщали о том, что за выборами в сенат можно будет наблюдать онлайн.

Как сообщалось, президент Казахстана своим указом назначил на 28 июня выборы депутатов сената. Голосование проводится в течение одного дня, а представление в ЦИК протоколов о результатах голосования – не позднее 29 июня. Итоги выборов оглашаются не позднее 4 июля.