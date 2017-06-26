Алматы. 26 июня. КазТАГ — Т6,3 млрд требуется Акмолинской области на устранение последствий паводков, следует из сообщения региональной службы коммуникаций (РСК).

Как сообщил на пресс-конференции аким региона Малик Мурзалин, чиновники обратились к правительству Казахстана с бюджетной заявкой на Т6,3 млрд на устранение последствий паводков, строительство и восстановительные работы.

«В результате весеннего паводка пострадали 34 населенных пункта в 7 районах области, подтоплено 839 домов. Наибольший ущерб нанесен Атбасарскому району, где пострадали более 650 объектов, в их числе 644 жилых дома, подверглись повреждению транспортные коммуникации», — говорится в сообщении РКС.

По данным акимата, на ликвидацию последствий паводка району из областного бюджета выделено Т513 млн, из них Т189 млн — на выплату единовременного пособия пострадавшим.

«В последние 4 года систематически происходит выход паводковых вод из русла реки Жабай, что, в свою очередь, негативно сказывается на жизнедеятельности населения города Атбасар. С целью решения данной проблемы акимат области обратился в правительство с предложением о создании технической экспертной комиссии для принятия решении о необходимости строительства защитной дамбы на реке Жабай», — цитирует РСК М. Мурзалина.

Также отмечается, что специально созданная комиссия 9 июня выезжала в Атбасар для проведения обследования уязвимых паводкоопасных участков на реке Жабай и окраинах города.

«По итогам проведенной работы комиссия считает, что земляная насыпь в период весеннего паводка помогла снизить масштабы чрезвычайной ситуации в Атбасаре. Комиссией предварительно поддержаны предложения по мерам защиты района от угрозы подтоплений в период паводка, которые требуют длительного времени изучения, проектирования с последующим проведением государственной экспертизы», — заключается в сообщении.