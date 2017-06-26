Астана. 26 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстан рассматривает Венгрию как надежного союзника в Восточной Европе, сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Основными точками соприкосновения наших интересов является сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, использование транспортно-логистического потенциала двух стран, туризм, строительство и инновации. Еще одним приоритетным направлением нашего сотрудничества является образование. Подписанный в марте этого года протокол позволил увеличить совместные гранты на обучение в высших учебных заведениях наших стран с 45 до 100», — сказал К. Абдрахманов после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в понедельник.

Также он отметил, что «Казахстан рассматривает Венгрию в качестве надежного союзника в регионе центральной и восточной Европы».