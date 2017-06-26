Россия, Турция и Иран подтвердили участие в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане

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Астана. 26 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Россия, Турция и Иран подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане 4-5 июля, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.
«По поводу участия предстоящих 4-5 июля переговоров по Сирии в Астане в рамках Астанинского процесса: мы получили подтверждение об участии со стороны всех стран гарантов на уровне специального представителя президента РФ и спецпредставителя министров иностранных дел РФ, заместителей министра Турции и Ирана. Подтверждает свое участием спецпредствитель ООН Стаффан де Мистура, а также делегация Иордании», — сказал К. Абдрахманов после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в понедельник.
Также, по его словам, ожидается, что США направит своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя.
«Мы ожидаем от стран гарантов в ближайшее время подтверждение об участии делегации правительства Сирии, а также сирийской вооруженной оппозиции», — добавил министр.
Как сообщала пресс-служба казахстанского МИДа ранее, участники планируют обсудить ситуацию в Сирии, ход исполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих раундов переговоров в Астане, включая создание зон деэскалации на территории Сирии.
Ожидается, что страны-гаранты режима прекращения боевых действий – Иран, Россия и Турция – рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, для их последующего утверждения, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановления объектов инфраструктуры в рамках меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.
Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса прошла 3-4 мая в столице Казахстана.
 
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