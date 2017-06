Возня из-за Восточной Сирии вышла за рамки просто глупых забав. Сейчас она больше похоже на игру «Кто первым струсит», в которой русские и американцы толкают друг друга, чтобы посмотреть, как далеко они могут зайти. Но в действительности именно американцы стреляют, хотя они еще и не убивали русских

Газета Japan Times опубликовала аналитическую статью Гвина Дайера под названием «The U.S.-Russia game of chicken will end in tears» — «Американо-российская игра «Кто первым струсит» закончится слезами».

В предисловии к ней говорится так: «Просчет, из-за которого прольется кровь, может спровоцировать кризис».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Возня из-за Восточной Сирии вышла за рамки просто глупых забав. Сейчас она больше похоже на игру «Кто первым струсит», в которой русские и американцы толкают друг друга, чтобы посмотреть, как далеко они могут зайти. Но в действительности именно американцы стреляют, хотя они еще и не убивали русских.

В начале этого месяца ВВС США сбили сирийский дрон (беспилотный летательный аппарат) российского производства неподалеку от пропускного пункта аль-Танф на границе между Сирией и Ираком. Затем 17 июня американский истребитель F/A-18 сбил истребитель-бомбардировщик сирийской авиации в районе Ракки, осажденной столицы Исламского Государства.

Русские отреагировали, заявив, что теперь самолеты западной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат в Сирии, будут рассматриваться ими «в качестве потенциальных целей и приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны».

В сентябре прошлого года, когда американские самолеты по ошибке сбросили бомбы на сирийские правительственные войска, убив 62 человека, их никто не сбивал. Но это было тогда, и с тех пор правила явно изменились – как это было отмечено в понедельник, когда ВВС США сбили еще один сирийский правительственный дрон в районе пропускного пункта аль-Танф. На этот раз речь идет о беспилотном летательном аппарате Shahed 129 иранского производства.

С одной стороны, все это связано с тем фактом, что Исламское Государство идет к упадку, и различные силы вступают в гонку с тем, чтобы получить контроль над теми частями Восточной Сирии, которые контролировались или по-прежнему контролируются этой группировкой. Армия США, участвуя в ней, становится все более и более безрассудной и все менее и менее щепетильной в выборе средств ведения состязательной борьбы.

С другой стороны, такое развитие событий является результатом того, что президент США Дональд Трамп принял решение, что Соединенные Штаты и их вооруженные силы примут суннитскую сторону в суннитско-шиитской конфронтации, с которой, так или иначе связаны, все местные войны.

Это делает не только сирийское правительство, но и его иранских и российских сторонников врагами Америки, и американские войска в регионе просто реагируют на этот сдвиг в политике.

До сих пор нет четкого американского видения будущего Ближнего Востока, не говоря уже о серьезной стратегии его достижения.

Но в то же время игра в игры продолжается и усиливается — в среду натовский самолет-истребитель F-16 пронесся рядом с самолетом, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу и который летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. И то, когда какие-то русские или американцы окажутся убитыми другой стороной, является только вопросом времени. Глупая игра».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями.

Сайт телеканала Fox News 20 июня опубликовал материал Лукаса Томлинсона под названием «US shoots down Iranian drone in Syria» — «США сбили иранский дрон в Сирии».

В нем говорится так: «Истребитель F-15E перехватил беспилотный летательный аппарат после того, как стало известно, что он приближается к позициям коалиции. Несший вооружение дрон продолжал движение в сторону мест дислокации коалиционных сил, не меняя направления, и был сбит.

Коалиция всем сторонам ясно дала понять, что будут пресекаться враждебные намерения и действия проправительственных сил по отношению к коалиционным и партнерским силам в Сирии, проводящим боевые действия против ИГИЛ».

