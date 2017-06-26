Высокие цены на туристические услуги в Казахстане держатся из-за неразвитого рынка, утверждает министр

Астана. 26 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. Высокие цены на туристические услуги в Казахстане складываются из-за неразвитого рынка, считает министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.
«Пока мы будем иметь такой ограниченный ресурс, те владельцы, которые могут, они, конечно, будут держать высокую стоимость. Я уверен, когда будут широкомасштабные движения, то и стоимость на предложение будет достаточно приемлемая», — сказал А. Мухамедиулы по завершении пресс-конференции в понедельник.
По его словам, высокие цены «всех возмущают», но пока нет альтернативных предложений.
«Конечно, всех возмущает, что у нас высокие цены, но когда будет альтернатива, когда будет больше предложения, стоимость упадет, поэтому мы заинтересованы, чтобы он (туризм — КазТАГ) имел широкий размах», — подчеркнул глава МКС.
При этом министр отметил, что отечественный отдых остается на порядок дороже, чем заграничный.
«Секрета нет, съездить в Турцию, в Эмираты дешевле, чем на Алаколь и в другие зоны отдыха. Поэтому мы сейчас интенсивно работаем», — указал А. Мухамедиулы.
Он напомнил, что госорганами разрабатывается концепция развития туризма в РК.
«Что такое концепция? Это не просто программа, которую приняли и закрыли. Она потом будет иметь подзаконные акты, где мы расписываем все. И, конечно, она будет обязательна для исполнения для всех органов. И поэтому мы немного спешим и двигаем вперед, чтобы наша концепция была принята поскорее и была реализована», — резюмировал министр.comments powered by HyperComments