Высокие цены на туристические услуги в Казахстане держатся из-за неразвитого рынка, утверждает министр

Астана. 26 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Высокие цены на туристические услуги в Казахстане складываются из-за неразвитого рынка, считает министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Пока мы будем иметь такой ограниченный ресурс, те владельцы, которые могут, они, конечно, будут держать высокую стоимость. Я уверен, когда будут широкомасштабные движения, то и стоимость на предложение будет достаточно приемлемая», — сказал А. Мухамедиулы по завершении пресс-конференции в понедельник.

По его словам, высокие цены «всех возмущают», но пока нет альтернативных предложений.

«Конечно, всех возмущает, что у нас высокие цены, но когда будет альтернатива, когда будет больше предложения, стоимость упадет, поэтому мы заинтересованы, чтобы он (туризм — КазТАГ) имел широкий размах», — подчеркнул глава МКС.

При этом министр отметил, что отечественный отдых остается на порядок дороже, чем заграничный.

«Секрета нет, съездить в Турцию, в Эмираты дешевле, чем на Алаколь и в другие зоны отдыха. Поэтому мы сейчас интенсивно работаем», — указал А. Мухамедиулы.

Он напомнил, что госорганами разрабатывается концепция развития туризма в РК.