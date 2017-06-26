Понижающий коэффициент НДПИ по глубоким месторождениям твердых ископаемых могут ввести в Казахстане

Астана. 26 июня. КазТАГ – Байтас Курманов . Понижающий коэффициент налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по глубоким месторождениям твердых полезных ископаемых (ТПИ) может быть введен в Казахстане в рамках нового Налогового кодекса, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«По твердым полезным ископаемым, по глубоким шахтам, где он стоит перед решением либо остановить уже выработку, потому что там совершенно другого уровня затраты, другого уровня технологии, хотя еще есть запасы… Они могут остановить и сказать: нет, пусть остается под землей, пока не появятся новые технологии либо поменяется финансовая ситуация», — сказал Т. Сулейменов на отчетной встрече перед населением в понедельник.

«Чтобы стимулировать максимальную довыработку, извлечение полезных ископаемых, мы готовы на понижающий коэффициент по НДПИ рассматривать… Понижающий коэффициент мы сейчас думаем либо 0,5, либо 0,7», — добавил он.

При этом по глубоким, сверхглубоким нефтяным месторождениям также будут понижающие коэффициенты по НДПИ.

«По нефтянке, там, где свыше 6 тыс. метров, либо оффшорные проекты на Каспии, по ним вообще другой режим будет, в котором не будет НДПИ, бонуса коммерческого обнаружения и т.д., там будет налог на финансовый результат. То есть компания инвестировала, пробурила скважину и только после того как начинает получать доход, она начинает облагаться. В дополнение к корпоративному подоходному налогу на уже финансовый результат будет дополнительный налог, то есть мы деньги свои заберем, но не будем у инвестора забирать деньги сразу», — сказал министр.