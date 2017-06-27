Лучшие журналисты удостоены премий и грантов президента Казахстана

Астана. 27 июня. КазТАГ — В Казахстане присуждена премия главы государства лучшим журналистам 2017 года, сообщила пресс-служба президента РК.

«Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, присудить премии президента РК в области СМИ», — указывается в тексте документа, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

При этом перечисляются имена журналистов, которым присуждаются премии.

«Присудить премии президента РК в области СМИ: собственному корреспонденту агентства «Хабар» за всестороннее освещение глобальных инициатив Казахстана Майре Абдрахмановой и главному редактору областной газеты «Орталық Қазақстан» Карагандинской области за значительный творческий вклад в развитие отечественной журналистики Магауие Сембаеву», — говорится в документе.

Также гранты от главы государства в области СМИ присуждены корреспонденту общенациональной газеты «Казахстанская правда» за широкое освещение внешнеполитической деятельности главы государства Юлие Магер; собственному корреспонденту республиканской газеты «Айқын» за активное освещение хода экономических, социальных и политических реформ в стране Айхану Шарипову.

Благодарность президента объявлена творческим коллективам телевизионной программы «Біздің уақыт» на телеканале «Астана»; республиканского общественно-политического журнала «Мысль»; областной газеты «Приуралье» Западно-Казахстанской области и телеканала «Хабар 24».