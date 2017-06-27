Астана. 27 июня. КазТАГ — В Казахстане настал «день тишины» перед выборами депутатов сената.

Сегодня все избирательные комиссии в регионах и городах Алматы и Астаны будут заниматься подготовкой к голосованию на выборах депутатов сената, назначенных на 28 июня.

На сегодняшний день зарегистрированы 38 кандидатов.

В местных СМИ опубликованы списки выборщиков. Согласно их данным в РК, с учетом образовавшихся свободных округов, количество выборщиков, которые примут участие в голосовании 28 июня составляет 3293. Наибольшее количество выборщиков в Алматинской (333), Восточно-Казахстанской (318) и Южно-Казахстанской областях (312). Наименьшее количество выборщиков в городе Астана и Алматы, соответственно 25 и 36.

Пункты для голосования полностью оснащены в соответствии с «Инструкцией по оснащению помещения для голосования на избирательном участке, пункта для голосования».

Международные наблюдатели приступили к краткосрочному наблюдению.

На этих выборах впервые будет применена электронная регистрация выборщиков с подведением предварительных итогов выборов, которая была продемонстрирована на заседании ЦИК 8 июня текущего года.