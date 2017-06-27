Астана. 27 июня. КазТАГ – Осадки ожидаются во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с, +24+26.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7 м/с, +30+32.

В Акмолинской и Павлодарской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20м/с и 17-22 м/с соответственно, возможно выпадение града, температура воздуха днем +21+26 и +23+28. На территории Северо-Казахстанской области местами утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, небольшие кратковременные дожди с грозами, +22+27. В Костанайской области ожидается погода без осадков, +23+28.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами также кратковременные дожди, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с, +23+28 и +27+32.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди с грозами, град, усиление ветра до 15-20 м/с, +27+32 и +30+35. В Кызылординской области днем осадков не ожидается, местами усиление ветра 15-20 м/с, +28+33. В Алматинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +30+35.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем воздух прогреется до +32, +33, +30 и +30 соответственно; в Западно-Казахстанской области местами возможно усиление ветра 15-20 м/с.

Днем местами в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.