ЭКСПО-2017: вред или польза?

Город светлого будущего не пожалел «зеленой энергии» ради продвижения своего бренда

«Он хотел получить Экспо – он получил его. Я надеюсь, он остался доволен. А это главный критерий успешности выставки», – отметил Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан». Прозвучало это в ходе экспертного клуба (организатор ОФ «Мир Евразии») «ЭКСПО-2017: вглядитесь в Казахстан. Энергия будущего объединяет». «Созидательная функция Экспо сопрягается с модернизацией общественного сознания», – считает Мадина Нургалиева, руководитель представительства КИСИ в Алматы.

«Сама Астана, где проходит выставка, отапливается углем, но куда расти – есть», – подчеркнул Эдуард Полетаев, модератор заседания. Экспо исходит из стратегии «Казахстан-2050», согласно которой доля энергии из возобновляемых источников будет доведена до 50% в общем энергобалансе страны. Сегодня мини-гэс, солнечная и ветровая энергия составляют менее 1%.

«Последний роскошный эвент (событие) перед трудными временами», – так характеризует масштабное мероприятие в Астане Джанибек Сулеев, web-издатель. Он противник оценок Экспо из подсчетов сколько украли. «Если бы Экспо не было, наши все равно бы воровали. А так можно будет из «Сферы» после выставки сделать место с мощной индустрией общественного питания, например», – заметил г-н Сулеев.

«У Экспо всегда просветительская ценность. Дети 7-12 лет посмотрят то, что в других условиях они не увидят никогда. Это некие инвестиции в образование, познавательно-развлекательная функция», – особо выделил Евгений Пастухов, заместитель главного редактора журнала «Центр Азии».

«Очень часто нашу выставку сравнивают с Шанхайской 2010 года. Но Экспо повлияло не только на Шанхай – город с 30 млн. населения – но и на весь Китай», – отметил Адиль Каукенов, директор Центра китайских исследований CHINA CENTER. «С Экспо в Китае началась «туалетная революция», – сообщил среди прочего г-н Каукенов. Сначала в Шанхае, а теперь в любом крупном китайском городе в каждом квартале установлен бесплатный общественный туалет. То есть помимо всевозможной инфраструктуры, смены парка такси, подобные грандиозные мероприятия создают мультипликативный эффект в самых неожиданных сферах.

Андрей Хан, сотрудник Центра военно-стратегических исследований, напомнил о том, что в Шанхае проходила так называемая «большая Экспо», тогда как в Астане «малая» (она же «специализированная»). Из-за выставки в Шанхае в Китай приехало 73 млн человек. В Южной Корее специализированная Экспо была посвящена океану и главная ставка делалась на внутренних туристов. Всего посетителей набралось 8 млн. К моменту проведения экспертного клуба Ахметжан Есимов уже отчитался о том, что число посетителей Экспо-2017 перевалило за 2 млн. «Самая важная функция – имиджевая, остальные – факультативные», – указал г-н Хан.

«Поскольку проект масштабный, он не мог пройти совсем гладко», – подчеркнул Антон Морозов. В Милане после Экспо на серьезные сроки посадили 7 человек, в Астане по делу Ермегияева – 22. «Есимов как кризис-менеджер показал себя нормально», – считает г-н Морозов. Несмотря на то, что рухнули 240 тонн «декоративной» решетки, интернет рассказывает о бомжах на 101-ом километре от столицы, про добровольно-принудительное распределение билетов, Казахстан продемонстрировал способность организовать мероприятие. К тому же «Сфера», новый терминал аэропорта, новый железнодорожный вокзал с развитой индустрией фаст-фуда – все это останется и после Экспо.

В свете дискуссии не остался без внимания кейс «Палмер-Куянов». Избыточная реакция на негативный материал Джеймса Палмера – это болезнь роста отечественного PR-менеджмента. Анна Гусарова, руководитель Центральноазиатского института стратегических исследований, отметила: «Если про американцев пишут плохо в соцсетях – они не реагируют». Еще эксперт обратила внимание на то, что в свете Экспо в Казахстане стала свободнее информационная атмосфера, никого за высказывания в социальных сетях и блогах не преследуют. Может быть это просто стечение обстоятельств, но факт остается фактом.

«Мы были во многих вещах на тонком льду и не везде лед выдержал», – так выразился Аскар Нурша, Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК. Экспо стало зеркалом, где концентрированно отразились плюсы и минусы отечественной политики.

«Экспо еще не закончилось. Выводы впереди и «цыплят» будем считать по осени», – подчеркнул Замир Каражанов, политолог. Главные павильоны – российский и китайский, что показывает отношение Москвы и Пекина к Казахстану. В плане геополитического поведения Казахстан самое открытое государство в регионе Центральной Азии и наиболее вовлеченное в глобальные процессы. Данное обстоятельство создает Астане преимущество перед южными соседями. «Будущее не за углем и нефтью, а за инновационным развитием. Труд и знания позволяют надеяться на будущее», – акцентировал г-н Каражанов.

Не осталось без внимания и то, что Экспо на период 2014-2017 годов превратилось в главный строительный проект Астаны, обеспечиващий работой 50 тысяч человек. В период кризиса «линия жизни» получилась очень внушительная. Уже сегодня заявлено, что по окончании международной выставки ее павильоны разделят международный финансовый центр «Астана» и технопарк Назарбаев Университета.

«Экспо – это событие, которого в Астане не было и, судя по ценам на нефть, больше не будет», – заметил Сергей Домнин.

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