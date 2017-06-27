В Казахстане обсуждают вопрос включения транспортного налога в стоимость бензина

Астана. 27 июня. КазТАГ – В Казахстане обсуждают вопрос отмены налога на транспорт и включения его в виде специального акциза в стоимость реализуемого в стране бензина, передает корреспондент КазТАГ.

«Это очень важный и в то же время сложный вопрос, он возникает и со стороны бизнеса, и со стороны экспертов. Мы сейчас находимся как раз в стадии формирования проекта нового Налогового кодекса. Этот вопрос также входит в перечень краеугольных вопросов», — сказал министр финансов РК Бахыт Султанов, отвечая на вопрос о возможности включения налога на транспорт в стоимость бензина, на отчетной встрече перед населением во вторник.

По его словам, с точки зрения снижения количества налогов перевод транспортного налога в акцизы, с одной стороны, облегчает администрирование.

«Но с другой стороны, вы в своем вопросе правильно затронули, — это может отразиться, конечно же, на стоимости топлива. И здесь надо очень взвешенно подойти, посмотреть», — отметил министр.

«И вот мы как раз находимся на стадии расчетов, обсуждения собственно с бизнес-сообществом. Потому что тот бизнес, в себестоимости которого стоимость топлива значительна, она в дальнейшем отразится уже на стоимости их (продукции для — КазТАГ) потребителей. Поэтому здесь мы внимательно смотрим, но в целом вопрос правильно ставится», — добавил Б. Султанов.