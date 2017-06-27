Стоимость отдыха на казахстанских курортах этим летом составляет от Т4 тыс. до Т50 тыс.

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . Стоимость отдыха на казахстанских курортах этим летом варьируется в диапазоне от Т4 тыс. до Т50 тыс.

Так, на озере Алаколь 2-местный номер класса «стандарт+» в июле обойдется в Т17 650 без питания, что дороже на Т3 тыс., чем в 2016 году. В среднем цены варьируются от Т8 тыс. до Т26,5 тыс. Для бюджетных туристов представлен хостел с двумя койко-местами в отдельной секции, его цена — Т3650 (Т3 тыс. в 2016 году) на тот же период.

«Базы строятся интенсивно, есть хорошие пансионаты на берегу и уже небольшие отели. Немного с прошлого года так и осталась нерешенной задача с проездом транспорта, в этом году стало еще хуже. Поезда не хватает, в связи с EXPO большой наплыв людей, поэтому поезд ходит только через день», — сказала КазТАГ менеджер туристского агентства Юлия Ререн.

Стоит отметить, что многие популярные базы отдыха на озере Алаколь полностью распроданы до середины августа.

Горячие источники Чунджи в Алматинской области, по словам менеджера, в летнее время большим спросом не пользуются из-за отсутствия холодных бассейнов. Однако отдельные базы отдыха еще зимой заявили, что построят летние бассейны с холодной водой. Отдохнуть на источниках в среднем можно за Т5 тыс. — в будни, и Т7 тыс. — в выходные за сутки с 1 человека, включая завтрак.

Между тем на базах отдыха озера Балхаш стандартный 2-местный номер в июле обойдется в Т15 тыс., «комфорт» — Т25 тыс., также в отдельных отелях имеется «номер с видом на озеро» стоимость которого Т50 тыс. на двоих, без питания.

Проживание в летнем домике на базе отдыха эконом-класса на курорте Боровое в текущем году подорожало с Т5 тыс. до Т7 тыс. Стандартные 2-местные номера стоят Т18 тыс., «люкс» — Т30 тыс. в сутки с завтраком. Однако стоит отметить, что номера класса «люкс» на июль в большинстве заняты.

Также повысились цены и в зонах отдыха на берегу Капчагайского водохранилища. Проживание туристам с питанием в среднем обойдется в Т19 тыс. за номер, что на Т4 тыс. дороже прошлогодних тарифов.

В лечебно-оздоровительных комплексах у источника Сарыагаш в Южно-Казахстанской области цены выросли в среднем на треть. Так, в одном из санаториев Сарыагаша в 2016 году стоимость стандартного номера составляла Т7,5 тыс. на одного человека в сутки, а в текущем году – Т10 тыс.

Касательно зарубежных курортов одинаково большим спросом пользуются Турция, Хайнань и Египет, обусловлено это наличием прямых рейсов из Алматы. Цены на «горящие» путевки по этим направлениям составляют $400-500, обычные путевки стоят около $700-800 на человека вместе с перелетом.