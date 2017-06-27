И тут узнали мы всю правду про него

Великий режиссёр Оливер Стоун снял кино о великом политике Путине. Успеет ли снять о Назарбаеве?

Четыре вечера подряд по Первому российскому каналу показывали фильм «Путин». Чуть раньше это кино под другим названием – «Интервью с Путиным» – смотрели американцы.

Что сказать? Владимир Владимирович умеет быть убедительным, обаятельным и как бы откровенным. А если задавать человеку удобные вопросы, то его обаяние расцветает как майский сад. Это мы и наблюдали четыре вечера подряд.

Стоун подсаживал Владимира Владимировича на любимую путинскую лошадку, которую зовут Внешняя Политика (вторая кличка – Лицемерие Западных Партнёров) – и Путин на ней скакал. Скакал и скакал. Скакал и скакал. До полного конского изнеможения.

Затем собеседники чуть отвлекались на президентских внуков, на бассейн, на интерьеры Кремлёвского дворца – и Путин снова взбирался на спину Лицемерию Партнёров.

То есть, перед нами обычное имиджевое интервью? Не совсем. Путин рассказал много интересного. Особенно это было полезно послушать американцам. Например, они узнали, (в путинской интерпретации), что США ведут кибервойну не только с недружественными государствами, но и с союзниками. Владимир Владимирович с явным удовольствием прокомментировал полёт российского истребителя вокруг американского военного корабля в Чёрном море через несколько дней после референдума о вхождении Крыма в состав РФ. На корабль во время этого полёта были наведены электронные прицелы российской береговой ракетной установки. Путин сказал, что американский капитан повёл себя ответственно. Не стал испытывать судьбу. Развернул судно.

И вообще, Оливер Стоун известнейший американский режиссёр. Трижды получал Оскара. У Стоуна подчёркнуто независимая политическая позиция. Это вам не Владимир Соловьёв, которому просто платят деньги за обслуживание путинского имиджа, как парикмахеру.

Правда, Стоуну тоже заплатили деньги. Первый канал купил у него права на демонстрацию фильма, как говорят, за три с половиной миллиона долларов. А сын знаменитого американского режиссёра работает на российском телеканале Russia Today. Причём, Стоун-младший ещё в 2012 году принял мусульманство, и теперь парня зовут Али. Но это к слову.

Такой приём – показывать свои евразийские успехи глазами сертифицированного западного интеллектуала – не новый. К Сталину приезжал Лион Фейхтвангер. Хрущёв любил давать интервью ведущим американским журналистам. Ваши политические парикмахеры помещают очерки и поэмы в прозе о процветании страны не только в «Казахстанской правде». О невиданном взлёте суверенного Казахстана время от времени писала Financial Times. Но потом некоторые ваши специалисты подняли скандал: «Тексты размещаются на рекламных страницах! С пометками. Над нами смеются!».

Над фильмом про Путина тоже некоторые смеются. Но далеко не все. На значительную часть российской аудитории этот мессидж – «знаменитый американский режиссёр хвалит нашего Путина, считает его выдающимся политиком современности» – действует именно таким образом, каким хотелось бы главному герою фильма. А скоро выборы.

«Нет, – скажет себе тот или другой или третий россиянин. – Всё-таки Путин не самый плохой президент. Вон как американцы его уважают и побаиваются».

Кстати, я думаю, Стоун может снять хороший фильм о Назарбаеве. Про Фиделя Кастро он снял целых три фильма. Про Уго Чавеса, кажется, два. Про Путина пока один, но зато в четырёх сериях. В этом ряду Нурсултан Абишевич смотрелся бы достойно. Ему есть что рассказать и показать американцам и лично Оливеру Стоуну. С обаянием и как бы искренностью тоже полный порядок.

Конечно, было бы хорошо, если бы Первый российский канал транслировал не только фильмы об успехах современной внешней политики РФ. Но и рассказывал о том, что в России огромное количество проблем, которые выросли и дали семена уже при Путине. Именно в путинские времена расцвело страшное, невиданное в истории воровстве. Если брать абсолютные цифры, так в России никогда не воровали. Да, пожалуй, и в мире.

В стране ужасающие социальные контрасты. Москва лопается от денег, не знает, на что потратить ещё сто миллиардов. А в Костроме обваливается штукатурка со стен в поликлинике. В Тверской области закрывают сельские школы и платят зарплаты в шесть тысяч рублей.

Великий политик Путин давно научился говорить об этом с болью в голосе. Он и пятнадцать лет назад так говорил, и пять, и вот на прямой линии в середине июня опять поделился не решёнными им проблемами: «Миллионы наших сограждан пока ещё живут в бедности… Эта цифра за последнее время даже увеличилась».

Дальше там, на этой линии, очень трогательно получилось. Слово дали девушке из маленького российского городка. У неё онкология в четвёртой стадии. Девушка сказала Путину, что её долго лечили от остеохандроза. А теперь вот оказалось – рак. Путина эта история взволновала. Он обещал помочь. На следующий день за девушкой прислали спецсамолёт из Москвы. Привезли в столицу и уложили в самую лучшую клинику. Об этом рассказали все телеканалы и все газеты.

Тем временем штукатурка в провинциальных поликлиниках продолжает обваливаться. Врачи бегут в мегаполисы из-за маленьких зарплат и бытовой неустроенности. А те, что остаются в маленьких городках, ставят вот такие диагнозы.

Спецсамолёт для больной девушки обошёлся российскому бюджету в несколько миллионов рублей. На эти деньги можно было отремонтировать, по крайней мере, одну поликлинику. Но самолёт как пиар-акция смотрится более выигрышно.

Или вот заголовок в «Московском комсомольце»: «Путин и народ против зажравшейся власти». Хоть стой, хоть падай. Но дело, повторяю, идёт к выборам. Снова начинается весь этот грубый цирк. Или, скорее, кордебалет. Солидные мужчины в дорогих пиджаках с орденами скоро выстроятся на сцене и будут исполнять канкан «Слава Великому Путину», высоко вскидывая ноги. Это Евразия. Здесь так принято.

Но время неумолимо. Есть старая самодеятельная песенка с рефреном «тогда узнали мы всё правду про него». Слышали? Она о том, что в СССР и в России о каждом правителе, пока он у власти, говорят только в превосходной степени. Возносят его до небес. А потом истекают земные сроки очередного вождя. Или товарищи по борьбе за народное счастье устраивают ему «тёмную». И газеты начинают писать про этого человека совсем другое.

Написали песенку вскоре после свержения Никиты Хрущёва. Заканчивалась она так:

Хрущёв Никитушка был ростиком с аршин,

Хотя делов не так уж мало совершил:

При нём вспахали целину,

При нём слетали на Луну,

При нём добрались до сияющих вершин.

Но в октябре его немножечко того…

Тогда узнали мы всю правду про него:

Что он с три хера накрутил,

Что он Насера наградил

И что свербило, дескать, в попе у него.

А мы по-прежнему всё движемся вперёд.

И если кто-нибудь когда-нибудь помрёт,

Или кого-нибудь немножечко того –

Тут и узнаем мы всю правду про него.

На то она история,

Та самая, которая,

Ни столько, ни полстолька не соврёт!

С тех пор эта закономерность много раз подтверждалось. И с Брежневым так произошло, и с Кунаевым, и с Черненко, и с другими «выдающимися политиками современности». Или вы думаете, в следующий раз будет иначе?

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