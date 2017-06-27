Таможенники помогут участникам ВЭД в заполнении декларации с 2018 г.

Астана. 27 июня. КазТАГ – Сотрудникам таможенной службы с начала 2018 года предоставят право на оказание помощи участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в заполнении декларации, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«В новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза такая возможность заложена, и мы готовим нашу таможенную службу к реализации механизма, когда работник таможенной службы может обеспечивать помощь в заполнении декларации. И в этом случае эта услуга будет оказываться совершенно бесплатно и ни в коем случае вам не нужно платить сотруднику таможенной службы», — сказал Б. Султанов на отчетной встрече перед населением во вторник.

«И говоря об ответственности за достоверность этой информации, будет сам участник внешнеэкономической деятельности ответственен. А за правильность заполнения уже ответственность мы будет требовать с самого сотрудника таможни», — добавил он.

Министр напомнил, что сейчас заполнение таможенной декларации возложено на самого участника ВЭД.

«И это делается в основном либо самим участником, либо с привлечением брокера», — сказал Б. Султанов.