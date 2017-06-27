Около 600 объектов госсобственности приватизируют в Казахстане в 2017-2018 гг.

Астана. 27 июня. КазТАГ – В Казахстане запланирована продажа в 2017 году 493 объектов государственной собственности, в 2018 году — 102 объектов, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«В 2017 году запланирована продажа 493 объектов, в 2018-м — 102 объектов. Реализация 17 крупнейших компаний фонда «Самрук-Казына», в том числе 14 топовых объектов, планируется в 2019-2020 годах, из них 8 — в рамках IPO и частичного публичного размещения», — сказал Б. Султанов на отчетной встрече перед населением во вторник.

Он сообщил, что начиная с 2014 года было продано 447 объектов на общую сумму Т125 млрд.

«В 2016 году реализовано еще 147 объектов, подлежащих продаже согласно комплексному плану приватизации, на общую сумму 31 млрд тенге. Кроме того, 103 подведомственные организации, выявленные по итогам проведенной инвентаризации, дополнительно включаются в график продаж 2017 года», — подчеркнул министр.

По словам Б. Султанова, география продаж представлена широко, покупатели есть во всех регионах.

«В 2016 году началась предпродажная подготовка крупных объектов с балансовой стоимостью более 5 млрд тенге, так называемых «топовых». Их общее количество в комплексном плане приватизации на 2016-2020 годы составляет 68, в том числе 14 объектов республиканской собственности», — уточнил он.

Глава минфина напомнил, что с прошлого года передача объектов госсобственности в аренду полностью осуществляется в электронном формате, начиная от подачи заявки на участие в конкурсе до определения победителя конкурса.

«В 2016 году в рамках проекта на балансы терподразделений комитета госимущества от ведомств минфина переданы 642 здания, 210 единиц автотранспорта, более 1200 внештатных работников и расходы на их содержание более 2,3 млрд тенге. Сэкономленные расходы направлены на улучшение условий труда наших работников и содержание зданий», — рассказал он.