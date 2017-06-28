28 дебоширов числится в списке недисциплинированных пассажиров Air Astana

Алматы. 28 июня. КазТАГ — Динара Жаркеева . 28 дебоширов числится в списке недисциплинированных пассажиров авиакомпании Air Astana, сообщила старший менеджер по управлению рисками безопасности полётов авиакомпании Галия Тулепбергенова.

«На сегодняшний день самая жесткая мера — это включение пассажиров в список недисциплинированных пассажиров. На сегодняшний день в этом списке 28 дебоширов»,- сказала Г. Тулепбергенова на пресс-конференции в среду.

При этом она отметила, что в списке числятся как казахстанцы, так и иностранцы.