28 дебоширов числится в списке недисциплинированных пассажиров Air Astana

Алматы. 28 июня. КазТАГ — Динара Жаркеева. 28 дебоширов числится в списке недисциплинированных пассажиров авиакомпании Air Astana, сообщила старший менеджер по управлению рисками безопасности полётов авиакомпании Галия Тулепбергенова.
«На сегодняшний день самая жесткая мера — это включение пассажиров в список недисциплинированных пассажиров. На сегодняшний день в этом списке 28 дебоширов»,- сказала Г. Тулепбергенова на пресс-конференции в среду.
При этом она отметила, что в списке числятся как казахстанцы, так и иностранцы.
Так, однажды нарушив правила поведения на борту, пассажиру в следующий раз даётся письменное предупреждение, согласно которому он будет постоянно находится под надзором со стороны членов экипажа.comments powered by HyperComments