«Как изменится жизнь казахстанцев после 1 июля». «Движение «Не молчи» оказалось в опале?». «Родить и выбросить: что убивает в женщине материнский инстинкт?». «Есть ли у нас шанс в принципе стать цивилизованной страной?»

Сетевой Казахстан. 28 июня 2017г.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017 – главные события июня. Ч.1» — Аэропорт Астаны назвали в честь Президента Казахстана — Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Полемика Кайрата КЕЛИМБЕТОВА и Данияра АКИШЕВА. Старт ЭКСПО-2017.

CARAVAN . KZ . «Как изменится жизнь казахстанцев после 1 июля» — О росте пенсий и штрафов, контроле за внутренней миграцией, казахстанском медстраховании и многих других нововведениях, которые ждут соотечественников уже на этой неделе.

«Работа ЗАГСов в Казахстане отбивает желание жениться» — Сколько влюбленных пар не могут соединить себя законными узами брака! И все по причине неудобного графика работы рагсов, известных в народе как загсы. В Ауэзовском рагсе города Алматы режим работы действительно неудобный – с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.30, суббота и воскресенье – выходные дни. А ведь большинство свадеб играют в выходные. На вопрос, почему бы не перенести один выходной на будний день, мне ответили следующее: “База данных в эти дни не работает”.

CAMONITOR . COM . «Против насилия и… системы. Движение «Не молчи» оказалось в опале?» — Год назад, 10 июля 2016-го, детский продюсер Дина ТАНСАРИ выступила в социальных сетях с сенсационным постом, рассказав о том, как 20 лет назад подверглась групповому изнасилованию. Осмелившись пойти на это, она в считанные недели превратилась чуть ли не в национальную героиню. Созданное ею движение против насилия «Не молчи» поддержал Генеральный прокурор, с Диной и защищаемыми ею женщинами вступили в диалог депутаты парламента. Но не прошло и года, как начался обратный процесс: на нее ополчились 25 женских общественных движений Казахстана.

AZATTYQ . ORG . «Министр журналисту: «Кто запрещает вам расследовать?»» — Проект закона по вопросам о СМИ, представленный министром информации и коммуникаций Дауреном АБАЕВЫМ, предлагает обязывать журналистов проверять достоверность распространяемой информации путем направления запросов, а также получать согласие от упоминаемых в публикациях лиц на распространение в СМИ личной, семейной, банковской и другой тайны.

TIME . KZ . «И всё-таки они — не СМИ» — В Казахстане блогеров не будут приравнивать к средствам массовой информации и, следовательно, госзаказами обеспечивать их не станут. А журналистам придется в пять раз дольше ждать ответов на свои запросы, но зато они смогут требовать увольнения госслужащего, затянувшего с этим самым ответом. Вчера в мажилисе министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ представил новый законопроект.

«Чудо озёрное» — Форменным скандалом обернулся амбициозный проект акима Восточного Казахстана Даниала АХМЕТОВА по благоустройству Сибинских озер и превращению их в туристическую Мекку региона. Прошлогодние указания главы региона подчиненные попросту не выполнили: берегов красивейших озер цивилизация так и не коснулась. В результате акиму Уланского района области, который и курировал все работы, Даниал АХМЕТОВ дал ЦУ: ночевать в палатке на озерном берегу, пока местная инфраструктура не станет более-менее приличной.

«Пофигизм чистой воды» — Вот уже два года питьевая вода, дошедшая наконец до аула Караултобе Саркандского района Алматинской области по госпрограмме “Ак булак”, не сельчан поит, а обильно… окропляет земляной грунт вокруг местного водозабора. Устав безрезультатно сигнализировать об этом разгильдяйстве в исполнительные органы, местные жители обратились в газету “Время”.

KAPITAL . KZ . «ЕНПФ получил отрицательный инвестиционный доход» — За январь-май 2017 года инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составил 1,7%, при этом инфляция за этот период составила 3,3%. Таким образом в фонде отметили, что пенсионный фонд с учетом инфляции получил отрицательный инвестиционный доход в размере (-1,6%).

FORBES . KZ . «Келимбетов рассказал, сколько пенсионных денег потеряли частные фонды РК» — 60% частных компаний, в которые были вложены деньги как в фондовый рынок, оказались в ситуации банкрота. Я затрудняюсь сказать, чем все закончилось. Но по крайней мере то, что деньги в итоге были списаны, это правда. Думаю, что для нас это будет урок, чтобы история вновь не повторялась. Мы считали: в целом было списаны около 100 млрд тенге. Но за счет доходности (ЕНПФ) в 2015 мы их восстановили.

EXCLUSIVE . KZ . «Есть ли у Казахстана будущее?» — В предыдущей публикации мы выяснили, что Казахстан вошел в 50 конкурентоспособных стран мира также быстро, как и вышел. Но есть ли у нас шанс в принципе стать цивилизованной страной?

«Астана «захолустная» или «прекрасная»? Западные журналисты не могут определиться» — Накануне одна из авторитетнейших британских газет «The Independent» разразилась небывалым панегириком в адрес казахстанской столицы, окрестив ее новым туристическим направлением. Это произошло меньше чем через полмесяца после того, как британский журналист Джеймс ПАЛМЕР, правда, в американском журнале «Foreign policy» назвал Астану захолустной.

365 INFO . KZ . «6-летний рекорд установила продуктовая инфляция» — Рост цен на продукты питания по итогам первого полугодия станет самым высоким с 2011 года. На 20 июня показатель составил 6,8%, из которых рост в 1,7% пришелся на три недели июня. Оно и неудивительно: картофель растет в цене в 2 раза быстрее, чем год назад, темпы роста стоимости лука выше прошлогодних в 3 раза.

«Родить и выбросить: что убивает в женщине материнский инстинкт?» — 26 июня очередной выброшенный на улицу младенец поверг в шок казахстанцев. Что двигало матерью, обрекающей на смерть новорожденного малыша?

Галия КУДЬЯРОВА, профессор психиатрии, наркологии и психотерапии — Я думаю, что социальный фактор – это лишь одна из ста других причин. Все остальное связано с психическим заболеваниями, недоразвитием, эмоциональной незрелостью, холодностью и отсутствием интеллекта. То есть если женщина способна бросить умирать беспомощного ребенка, какие-то психические отклонения у нее есть.

INFORMBURO . KZ . «Какимжановы против Ratel.kz и Forbes.kz: подробности громкого судебного процесса» — С девизом "Мы пойдём по конца" оба издания отправились на апелляцию и получили в начале лета не совсем то, на что, вероятно, надеялись: 8 июня 2017 года Алматинский городской суд оставил без изменения решение Медеуского районного суда о взыскании с Forbes.kz, Ratel.kz, журналистов этих изданий и бывшего гендиректора ТОО "Автодорсервис" Виталия ПРОЦЕНТОВА 50,2 млн тенге в пользу Зейнуллы и Ильхалида КАКИМЖАНОВЫХ. Решение вступило в законную силу, но оставило ответчикам возможность для кассационной жалобы в течение 6 месяцев. Оба ответчика оперативно заявили о подаче кассации в Верховный суд и получении в итоге, по их мнению, справедливого решения.

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