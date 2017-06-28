Мажилис одобрил ратификацию соглашения о перемещении оружия на территории ЕАЭС

Астана. 28 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании в среду одобрили законопроект «О ратификации соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза».

«Действие соглашения распространяется на юридических и физических лиц, осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонирования на выставках, для проведения испытания, ремонта или замены основных частей оружия. А также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство», — сказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Демеуов, представляя законопроект.

По его словам, данный документ предусматривает обязательный разрешительный порядок на основании единого документа по форме, утвержденной ЕЭК.

«Для всех государств-членов ЕАЭС — единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенных и ограниченных перемещением по взаимной торговле, взаимодействию уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах. Ратификация соглашения позволит уполномоченным госорганам государств-членов ЕАЭС оперативно осуществлять в полной мере контроль за оборотом гражданского и служебного оружия», — пояснил он.

При этом представитель МВД РК отметил, что соглашение заключено от имени правительств сторон и передачи какой-либо компетенции в наднациональный орган в ЕЭК документом не предусматривается.