Алматы. 28 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . 30-градусная жара ожидается в среду на казахстанских курортах Алаколь и Балхаш.

Так, согласно данным РГП «Казгидромет», на побережье Алаколя в среду переменная облачность, погода ожидается без осадков, ветер северный 9-14 м/с, днем температура воздуха составит +27+29 градусов, температура воды +25 градусов.

На Балхаше также переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с, воздух прогреется до +33 градусов, температура воды +27 градусов.

В Зеренде днем без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, воздух прогреется до +30 градусов.

Погода без осадков ожидается в Каркаралы, ветер северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха +23+25 градусов.

По состоянию на 8 утра среды в Баянауле переменная облачность, +13.

В Боровом облачно, без осадков, температура воздуха +18 градусов, вода прогрелась утром до +20 градусов.

В Алма-Арасане также осадков не ожидается, днем +18.

По данным Кыргызгидромет, на побережье Иссык-Куля временами дожди с грозой, местами интенсивные осадки, ветер западный 4-9, местами с порывами до 17-22 м/с, днем +21, вода в озере утром вторника прогрелась почти до +19.