Астана. 28 июня. КазТАГ — В Казахстане начались выборы в сенат парламента.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом назначил на 28 июня выборы депутатов сената. Голосование будет проводиться в течение одного дня, а представление в ЦИК протоколов о результатах голосования – не позднее 29 июня. Итоги выборов оглашаются не позднее 4 июля.

На сегодняшний день зарегистрированы 38 кандидатов.

В местных СМИ опубликованы списки выборщиков. Согласно их данным в РК, с учетом образовавшихся свободных округов, количество выборщиков составляет 3293. Наибольшее количество выборщиков в Алматинской (333), Восточно-Казахстанской (318) и Южно-Казахстанской областях (312). Наименьшее количество выборщиков в городе Астана и Алматы, соответственно 25 и 36.

Пункты для голосования полностью оснащены в соответствии с «Инструкцией по оснащению помещения для голосования на избирательном участке, пункта для голосования».

Международные наблюдатели приступили к краткосрочному наблюдению.

На этих выборах впервые будет применена электронная регистрация выборщиков с подведением предварительных итогов выборов.