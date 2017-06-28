Активизировать продвижение на экспорт сухого кобыльего и верблюжьего молока предлагает мажилисмен

Астана. 28 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . В Казахстане необходимо проводить активную работу по продвижению на экспортные рынки сухого кобыльего и верблюжьего молока, считает депутат мажилиса Мейрам Пшембаев.

«Особенное внимание следует уделить взаимодействию с уполномоченными органам из стран-импортеров. В случае необходимости правительству необходимо разработать дорожную карту по продвижению кобыльего и верблюжьего сухого молока на экспортные рынки», — сказал М. Пшембаев в среду на пленарном заседании палаты, озвучивая депутатский запрос премьер-министру.

По его словам, в настоящий момент отечественные производители не могут экспортировать этот продукт ввиду отсутствия его в перечне разрешенных для ввоза продуктов в странах-импортерах.

«Для решения вопроса необходимо включить данный продукт в этот перечень, при этом сделать основной акцент для таких стран-импортеров, как Германия, Япония, Китай, которые сегодня уже готовы в большом количестве импортировать к себе данную продукцию», — указал депутат.

Мажилисмен отметил, что сухое кобылье и верблюжье молоко может стать одним из потенциальных экспортных продуктов.