Активизировать продвижение на экспорт сухого кобыльего и верблюжьего молока предлагает мажилисмен

Астана. 28 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. В Казахстане необходимо проводить активную работу по продвижению на экспортные рынки сухого кобыльего и верблюжьего молока, считает депутат мажилиса Мейрам Пшембаев.
«Особенное внимание следует уделить взаимодействию с уполномоченными органам из стран-импортеров. В случае необходимости правительству необходимо разработать дорожную карту по продвижению кобыльего и верблюжьего сухого молока на экспортные рынки», — сказал М. Пшембаев в среду на пленарном заседании палаты, озвучивая депутатский запрос премьер-министру.
По его словам, в настоящий момент отечественные производители не могут экспортировать этот продукт ввиду отсутствия его в перечне разрешенных для ввоза продуктов в странах-импортерах.
«Для решения вопроса необходимо включить данный продукт в этот перечень, при этом сделать основной акцент для таких стран-импортеров, как Германия, Япония, Китай, которые сегодня уже готовы в большом количестве импортировать к себе данную продукцию», — указал депутат.
Мажилисмен отметил, что сухое кобылье и верблюжье молоко может стать одним из потенциальных экспортных продуктов.
«В Казахстане имеются три крупных производителя сухого кобыльего молока, которые используют в производстве метод вакуумной сублимации. Ввиду схожести структуры с материнским молоком ряд зарубежных компаний используют кобылье молоко для производства детского питания и парфюмерной продукции. Аналогичное свойство имеет также и верблюжье молоко. В долгосрочной перспективе экспортная выручка от продажи данного продукта, по оценкам экспертов, может достигать более $1 млрд в год», — пояснил М. Пшембаев.comments powered by HyperComments