В Казахстане утверждена концепция госполитики в религиозной сфере до 2020 г.

Астана. 28 июня. КазТАГ — В Казахстане утверждена концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Постановляю утвердить концепцию государственной политики в религиозной сфере РК на 2017-2020 годы», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Между тем, правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции в трехмесячный срок. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Как сообщила пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества РК, основной целью концепции является повышение эффективности госполитики в религиозной сфере, направленной на совершенствование государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, укрепление светских устоев государства и недопущение использования религии в деструктивных целях.

В Концепции определены три основных приоритета развития государственной политики в религиозной сфере. В частности, это совершенствование законодательства и регулирование взаимодействия государства с религиозными объединениями; укрепление светских принципов развития государства и развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений.

В документе также конкретизируются сферы ответственности и компетенция центральных государственных и местных исполнительных органов, институтов гражданского общества по вопросам реализации государственной политики в религиозной сфере. Предусматривается комплексная работа во всех сферах – образовании, культуре, спорте, СМИ, здравоохранении, институтах семьи и брака.