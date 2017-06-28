ЕНПФ. Спасибо, что живой?

Иногда, знаете ли, и реанимация бессильна. Это знают по своему трагическому опыту тысячи и даже миллионы людей в глобальном контексте. То, что будет сделано в масштабах казахстанской пенсионной реформы, сравнимо именно с бессильной реанимацией

На днях, в рамках Астанинского экономического форума председатель Национального банка Данияр Акишев сообщил, что Национальный банк инициировал ряд предложений по дальнейшей модернизации пенсионной системы. Он уверен, что необходимо создать на рынке конкуренцию, когда каждый гражданин может сам выбрать компанию по управлению его пенсионными отчислениями.

«Я хотел бы отметить, что мы инициировали ряд предложений и направили их в правительство. Мы считаем, что необходимо восстановить конкуренцию, чтобы каждый человек мог выбирать себе управляющую компанию, которой он доверяет управлять его пенсионными накоплениями, соответственно, там он может еще и выбирать стратегию инвестирования. У человека будет выбор. Если ему не нравится Нацбанк, то может пойти в частную компанию. Это базовый принцип, который мы предлагаем», – сказал Данияр Акишев.

Заметьте, что речь идет не о создании конкуренции, а об ее восстановлении. Это две большие разницы. Значит, конкуренция все-таки была, но утрачена в силу принятых неправильных административных решений. Можно было бы применить слово «утратилась», типа, утратилась сама собой, да совесть не позволяет. За решением упразднить частные пенсионные фонды стояли конкретные люди, их имена, а, вернее, это был один человек, и имя его известно. Но никакой ответственности за неправильное решение он не понес, напротив, он опять вознесся – куда еще выше? – на финансовый Олимп.

Теперь Нацбанк РК, как неудачный управляющий пенсионным фондом, пытается сделать хотя бы несколько шагов навстречу вкладчикам, которые, увы, уже не хотят именоваться вкладчиками, вполне считая себя жертвами обязательной накопительной пенсионной системы – ведь эти взносы собираются помимо воли вкладчиков, и, следовательно, помимо воли самого народа. Таков закон. Закон жесток, но это закон.

Такого широкого жеста, чтобы вкладчики выбирали управляющих, не было даже в те времена, когда существовала конкуренция между частными пенсионными фондами, – регулятор не позволял. Выбор между разными портфелями – консервативным (для вкладчиков непосредственно перед наступлением пенсионного возраста), умеренным и агрессивным (для молодых вкладчиков системы) так и не был внедрен.

А теперь предлагают вкладчикам самостоятельно выбирать частную управляющую компанию, если их не устраивает инвестиционная политика Нацбанка, как генерального управляющего пенсионными активами.

Видится, что таким образом финансовый регулятор, вполне осознав, что реформа-2013, когда и был отобран бизнес у частных НПФ в пользу созданного ЕНПФ, привела в тупик, пытается воссоздать первоначальную картину некоего подобия рынку.

Но вполне очевидно, что рынок умер, что никакими реанимационными мероприятиями его уже не спасти. Это труп.

Однако регулятору, подвизавшемуся в свое время быть могильщиком пенсионного рынка, и изъявившему бескомпромиссное желание управлять пенсионными сбережениями граждан страны, нужно спасти труп. А вдруг он еще живой?

Предложения отдельных парламентариев вернуть на рынок частные пенсионные фонды, которые раздавались негромко и ненавязчиво, в данном случае не подходят. Как же, делать шаг назад – это не в рамках приличий. Именно поэтому возникло почти революционное решение – оживить труп с помощью передачи управления пенсионными активами в частный сектор.

Никого не смущает, что данное решение очень даже вынужденное в текущих условиях. Сделать это нужно было еще в прошлом году – такие стояли сроки. Но вряд ли будет сделано в 2017-м и даже в 2018-м годах. Интуиция подсказывает, что решиться на это Нацбанку будет непросто.

С одной стороны, ему нужно срочно, во что бы то ни стало, освободить себя от конфликта интересов (напомним, что он сейчас является и регулятором финансового, в том числе пенсионного рынка, и управляющим пенсионными активами). С другой стороны, ситуация не самая лучшая – он показывает посредственные результаты управления пенсионным портфелем – чего только стоит ситуация с дефолтом Международного банка Азербайджана, в бумаги которого были инвестированы пенсионные сбережения казахстанцев. Передача пенсионных активов в управление частным компаниям могла бы несколько смягчить удар и критику в его сторону.

Однако нужно признать, что частное управление пенсионными активами вряд ли способно хоть сколь-нибудь улучшить ситуацию с доходностью пенсионного портфеля.

Если это будут отечественные управляющие компании, они по-прежнему будут испытывать проблему с доходностью, поскольку с ликвидацией института частных НПФ казахстанский фондовый рынок скорее мертв, чем жив, должно пройти много времени, прежде чем появятся качественные эмитенты, рассчитывающие на фондирование со стороны пенсионных денег.

Если это будут иностранные управляющие, то они будут инвестировать прежде всего в зарубежные фондовые рынки и индексные бумаги, которые все равно не принесут желаемой доходности, даже в условиях девальвирующего тенге.

В общем, наши пенсионные инвестиции обречены на провал в любом случае.

Но больше всего под удар – с такой-то политикой – будет поставлен сам ЕНПФ. Потому что желающих сменить управляющего будет большинство вкладчиокв – в этом сомневаться не приходится. Как, в таком случае, поступит Нацбанк? Конечно, он, увидев «нездоровый интерес» со стороны вкладчиков, загонит их в жесткие рамки. Эти условия – как будет обеспечиваться выбор управляющей компании – пока не обговорены. Вещать о праве выбора можно – хоть на каждом углу, а реально обеспечить его не будет никакой возможности.

Через некоторое время вы увидите, что будет именно так…

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