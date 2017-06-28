Дожди ожидаются в ближайшие трое суток на большей части Казахстана

Астана. 28 июня. КазТАГ – Дожди ожидаются с 29 июня по 1 июля на большей части Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток кратковременные грозовые дожди по-прежнему ожидаются в отдельных районах Казахстана, температура воздуха предполагается близкой к средним многолетним значениям», — говорится в сообщении синоптиков с среду.

Лишь на юге республики будет жарко, максимальная температура повысится до +38, местами +40 градусов.

В Астане в четверг без осадков, днем +33. В пятницу и субботу в столице переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха днем прогреется до +33.