Обустроить пляжи и зоны отдыха на водохранилище Кенбидайык близ Астаны распорядился Назарбаев

Астана. 28 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Исламом Абишевым, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития водных ресурсов и обеспечения питьевой водой жителей сельской местности, отмечается в сообщении на сайте Акорды в среду.

Глава государства подчеркнул необходимость развития туристического потенциала водохранилищ и озер близ Астаны.

«Водохранилище Кенбидайык расположено недалеко от города. Оно должно стать одним из мест отдыха жителей столицы. Необходимо обустроить пляжи и построить зоны отдыха, — распорядился Н.Назарбаев.

Глава государства особо отметил важность реализации проектов, которые позволят обеспечить безопасность Астаны и других регионов от паводков и подтоплений.

«Большое количество воды создает риски подтоплений. С другой стороны, эта вода может быть использована в благих целях, к примеру, в сельском хозяйстве. В этой связи необходимо обеспечить создание небольших водохранилищ в каждой местности», — считает Н.Назарбаев.

Президенту Казахстану была представлена информация о текущем состоянии плотин и перспективах строительства новых водохранилищ в регионах, подверженных паводкам и наводнениям.