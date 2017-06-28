Ирак намерен экспортировать ягнятину из Казахстана

Кызылорда. 28 июня. КазТАГ – Иракская компания Al Hasanat Ltd планирует вывозить из Кызылординской области ягнятину, сообщила пресс-служба областной палаты предпринимателей.

«Компания Al Hasanat, предприятия которой дислоцируются в крупных городах Ирака, имеет холодильники вместимостью 7 тыс. тонн, большую часть мяса она приобретает в США, Украине, Индии, а теперь сотрудничество устанавливается и с Казахстаном», — сообщили в пресс-службе палаты в среду.

По словам начальника отдела палаты предпринимателей Кызылординской области Жасулана Серикова, на сегодня население Ирака насчитывает около 37 млн человек и есть прогнозы, что к 2050 году этот показатель увеличится до 87 млн.

«В этой стране спрос на мясо очень велик. Например, килограмм ягнятины в пересчете на нашу валюту стоит в среднем примерно 4500-4800 тенге. Руководитель компании Al Hasanat Ltd нам сообщил, что желает приобрести живых ягнят и замороженную ягнятину», — отметил он.

Также, по словам Ж.Серикова, имеются требования, которые иракские бизнесмены предъявляют к товару: животное должно быть 12-18 мес., но не старше, вес его не должен превышать 18-20 кг.

Бизнесмены из Ирака в ходе визита в Кызылординскую область побывали в Жанакорганском и Сырдарьинском районах и ознакомились с работой крестьянских хозяйств «Кобелдес», «Бахытжан», «Ынтымак», «Абай Даулет», специализирующихся на выращивании скота.