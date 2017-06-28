2879 семей приняли участие в национальном конкурсе «Мерейлi отбасы»

Астана. 28 июня. КазТАГ – В Астане состоялось заседание комиссии по присуждению звания лауреата национального конкурса «Мерейлi отбасы» под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, сообщила пресс-служба главы государства.

«На заседании были утверждены 16 претендентов, которые примут участие на национальном этапе. В определении победителя финального этапа конкурса «Мерейлі отбасы» непосредственное участие смогут принять все граждане страны посредством интерактивного голосования sms и на сайте kaztube.kz», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

В конкурсе приняли участие 2879 семей (по сравнению с 2016 годом рост составил 11,6%), при этом 36,2% (1041 семьи) являются многодетными семьями. Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 6,8% выросло число семей, представителей трудовых династий (в 2016 году – 483, в 2017 году – 516), и на 6% увеличилось число молодых семей (2016 год – 472, 2017 год – 500).

В мае во всех областях и городах республиканского значения были проведены торжественные мероприятия награждения финалистов регионального этапа, а также определены 2 семьи для участия в четвертом – национальном этапе.

Как сообщалось ранее, 3 апреля в Казахстане стартовал конкурс «Мерейлі отбасы» 2017 года. Конкурс проводится в три этапа: первый – районный (городской), второй – областной, третий – республиканский.

Конкурс направлен на укрепление института брака и семьи, нравственности и духовности в обществе. Данный конкурс проводится в Казахстане ежегодно с 2013 года в соответствии с распоряжением главы государства.