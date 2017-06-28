Железнодорожные контейнерные грузы из КНР в Иран через Казахстан будут перевозить по спецтарифам

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Перевозка железнодорожных контейнерных грузов по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан- Иран будет осуществляться по специальным тарифам, пишет Trend.

«В целях дальнейшего развития нового маршрута перевозок грузов из Китая в Иран, Индию и страны Персидского залива по линии Казахстан-Туркменистан-Иран «Казахстан темир жолы» (КТЖ) совместно со своими партнерами работает над формированием наиболее привлекательных и конкурентоспособных тарифных условий для контейнерных перевозок», — говорится в сообщении.

В частности, между КТЖ, министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и железными дорогами Ирана были достигнуты договоренности на предоставление в 2017 году тарифных преференций на транзитные перевозки черных металлов, древесины, угля, растительного масла, зерновых грузов из России, Китая и других стран по новой железнодорожной линии Казахстан-Туркменистан-Иран, направляемых на станции иранских железных дорог и далее в третьи страны транзитом по территории Ирана, а также были согласованы комплексные тарифные ставки на контейнерные поезда по маршруту КНР-Казахстан-Туркменистан- Иран.

Также Казахстан ведет переговоры с администрацией железных дорог Ирана для установления комплексных тарифных условий на перевозку контейнеров в составе контейнерных поездов по маршруту КНР-РК-Туркменистан-Иран через порт Бендер-Аббас и далее в страны Персидского залива и Индию.

По сведениям КТЖ, вопрос, связанный с разницей ширины железнодорожной колеи между Казахстаном и Китаем, а также Туркменистаном и Ираном решается посредством перегруза контейнера на пограничной станции Казахстана с Китаем и перестановкой колесных пар на границе Туркменистана и Ирана.

На июнь этого года запланирована отправка второго контейнерного поезда по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан- Иран из китайского города Чанша.