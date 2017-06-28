Парламент Казахстана принял закон, предусматривающий лишение гражданства за ряд преступлений

Астана. 28 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании в среду согласились с поправками сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствии с нормами Конституции РК».

«Внесенные поправки не затрагивают концепцию законопроекта, связаны с уточнением норм Гражданского процессуального кодекса РК в связи с пересмотром полномочий прокуратуры», — говорится в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса.

Как отмечается, во ч.2 ст. 236 ГПК РК слова «и может быть обжаловано, опротестовано» предлагается исключить.

«ч.4 ст. ГПК РК дополняется кассационными жалобами, подаваемые в кассационном порядке. В пп. 1),2) и 3) ч.1 ст. 404 ГПК РК вносятся соответствующие изменения, связанные с введением нового акта прокурорского реагирования в апелляционной инстанции — ходатайства», — поясняется комитетом.

Ст. 405 ГПК РК предлагается дополнить предложением о праве граждан на ознакомление с материалами дела в суде. В новой редакции части первой ст. 408 ГПК РК предлагается сохранить норму о необходимости приложения подтверждающих документов к отзыву на апелляционную жалобу и ходатайство прокурора.

Как сообщалось, данные поправки нацелены на приведение законодательных актов в соответствие с поправками в Конституцию, за исключением норм, регламентированных Конституционными законами. Нормы документа содержат дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства, который предусматривается в 21 статье УК РК.

«Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма по части 3 статьи 255 УК РК — создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности», — пояснял министр юстиции РК Марат Бекетаев ранее.

В то же время согласно закону «О национальной безопасности» к основным национальным интересам относится незыблемость конституционного строя.

«К данному понятию относится независимость, унитарность и президентская форма правления страны. К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжелый вред национальным интересам и жизненно важным интересам республики, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях УК РК», — добавлял глава ведомства.

По его словам, это геноцид – статья 168 УК, сепаратистская деятельность — часть 3 статьи 180 УК, создание, руководство экстремисткой группой или участие в ее деятельности и другие.

«Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий. Лишение гражданства подлежит регистрации в уполномоченном органе на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда внутренних и иностранных дел», — указывал он.