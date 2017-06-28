Назарбаев отметил несоответствующие уровню сервиса цены на курорте «Бурабай»

Астана. 28 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи глава государства поинтересовался о проводимой работе по дальнейшему развитию туристического потенциала области, в том числе и курорта «Бурабай», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Президент обратил внимание на нестабильный характер загруженности курортной зоны в разные периоды года и поручил принять меры по повышению качества предоставляемых туристических услуг, подчеркнув при этом наличие высоких цен, не соответствующих уровню сервиса.

«Необходимо воспользоваться моментом проведения выставки «ЭКСПО-2017». Приехало очень много туристов, в том числе из-за рубежа. При этом не следует перегружать экосистему. Вместе с тем, необходимо создать цивилизованные условия для отдыха людей», — сказал Н.Назарбаев.

Также глава государства отметил важность повышения социально-экономических показателей региона и назвал ряд сфер, требующих повышенного внимания со стороны руководства области.