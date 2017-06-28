Президент Казахстана считает необходимым посадить деревья вдоль дорог республиканского значения

Астана. 28 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с вице-министром сельского хозяйства Ерланом Нысанбаевым, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи главе государства было доложено о мерах по озеленению регионов страны, а также состоянии и развитии лесопосадки в рамках «зеленого пояса» Астаны. Президент обратил внимание на необходимость посадки деревьев вдоль дорог республиканского значения, в частности трасс Астана-Щучинск и Астана-Караганда», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Также президент был проинформирован о результатах исследования и подготовки лесопригодной почвы для дальнейшего озеленения, процессе посадки растений и адаптации животных на территории «зеленого пояса».

Кроме того, глава государства отметил важность проводимой работы по озеленению столицы, в том числе по облагораживанию городских парков и строительству ботанического сада на левобережье Астаны.

«В ботаническом саду должны расти все виды растений и деревьев. Необходимо создать условия для экзотических растений со всего мира», — сказал Н.Назарбаев.

В завершение президент поручил продолжить работу по озеленению и лесопосадке.