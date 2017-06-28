Назарбаев поручил акиму Астаны привести в порядок систему выдачи жилья по госпрограмме

Новости 89 0

Астана. 28 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Астаны Асетом Исекешевым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства обратил внимание на увеличение численности населения столицы и отметил необходимость принятия мер по обеспечению дошкольными образовательными учреждениями и школами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Президент обратил внимание на увеличение численности населения столицы и отметил необходимость принятия мер по обеспечению дошкольными образовательными учреждениями и школами.

«Население растет. При этом следует взять на особый контроль миграционный процесс. Также важно привести в порядок систему выдачи жилья в столице по государственной программе», — сказал Н.Назарбаев.

Также главе государства был представлен отчет о выполнении поручений, данных на совещании по развитию города Астаны в апреле этого года, информация о деятельности в сфере обеспечения правопорядка и улучшения инфраструктуры города.

Вместе с тем А.Исекешев доложил Н.Назарбаеву о росте ряда экономических индикаторов развития столицы и положительной динамике в социальной сфере и о снижении уровня материнской смертности и заболеваемости туберкулезом.

Также аким Астаны представил отчет о принятых мерах по рекультивации сточных вод накопителя «Талдыколь», налаживанию системы ливневой канализации и совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Президент положительно отметил результаты проводимых мероприятий и поручил продолжить работу по развитию столицы.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В Казахстане амнистия применена к 26 тыс. осужденных, освобождены 1200 человек – Назарбаев
  2. Назарбаев предлагает выстроить мировую информационную систему учета эмиссий в атмосферу
  3. Назарбаев поручил оказать помощь в оформлении документов этническим казахам, возвращающимся на родину предков
  4. Глядя на полицейских, люди судят о государственной власти, напомнил Назарбаев
  5. Обустроить пляжи и зоны отдыха на водохранилище Кенбидайык близ Астаны распорядился Назарбаев

Новости партнеров

Загрузка...