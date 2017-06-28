Астана. 28 июня. КазТАГ – Социальные консультации для условно осужденных по принципу «одного окна» расширяют в Казахстане, сообщила пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

«Сегодня в г. Зыряновск открыли Дом пробации, работающий по принципу «одного окна», (…) в первой половине дня социально-правовую помощь получили порядка 50 осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Подучетные лица получили соответствующие консультации, а также смогли решить свои вопросы у специалистов госорганов по принципу «одного окна». В результате семь безработных, не имеющих специального образования, будут обучены бесплатно и обретут профессию», — говорится в сообщении КУИС.

Также порядка 10 осужденных направлены на работу в городские организации, еще 16 осужденных получили психологическую помощь. Кроме того, оказана правовая помощь 17 осужденным, в том числе по восстановлению утерянных при различных обстоятельствах документов.

Вместе с тем за помощью могут обращаться ранее судимые, освободившиеся из мест лишения свободы и освобожденные условно-досрочно, либо которым установлен административный надзор.

По данным КУИС, в ближайшее время планируется открытие аналогичного Дома пробации в формате ЦОНа в Риддере.

«Реализация во всех областях Казахстана нового проекта в виде «Дома пробации» — весьма полезный опыт. В последующем оказанная помощь будет способствовать скорейшей адаптации осужденных в обществе и снижению рецидивной преступности», акцентировали в комитете УИС МВД.