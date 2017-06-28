Главы МВД СНГ утвердили документ по противодействию вербовке граждан в экстремистские организации

Алматы. 28 июня. КазТАГ — В Душанбе (Таджикистан) состоялось очередное 45-е заседание совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«Утверждены и одобрены концепция развития сотрудничества МВД государств СНГ в вопросах противодействия вербовке граждан в террористические и экстремистские организации, а также межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы», — говорится в сообщении в среду.

Также главы делегаций обсудили перспективы взаимодействия в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности стран Содружества и ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.

Вместе с тем, приняты решения о формировании на официальном сайте Бюро по координации борьбы с организованной преступностью перечня организаций террористического и экстремистского характера, деятельность которых запрещена на территории стран СНГ, а также о размещении на сайте информации о национальных списках наркотических средств, новых видов психоактивных веществ и синтетических наркотиков, запрещенных к обороту в государствах-участниках СНГ.

Рассмотрены вопросы сотрудничества при обеспечении общественной безопасности и противодействии противоправным деяниям со стороны членов неформальных объединений болельщиков спортивных команд при проведении международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий, а также в противодействии вербовке граждан стран СНГ в террористические и экстремистские организации.

Кроме того, сообщается, что очередное заседание СМВД планируется провести в городе Баку в 2018 году.

В заседании приняли участие руководители министерств внутренних дел/полиции стран СНГ, руководство Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП), а также исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.